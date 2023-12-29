Doğu Anadolu\'da Soğuk Hava Etkili: Nehirler ve Dereleler Buzla Kaplandı

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars ile Iğdır'da soğuk hava nedeniyle nehir, dere ve sulak alanlarlar buzla kaplandı, kimi vatandaşlar da araçlarını örtülerle soğuktan korumaya çalıştı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü Erzurum'da, kaldırım ve bazı yollarda buzlanma oluştu.

Soğuk hava dolayısıyla park halindeki araçların camları ise buzla kaplandı, şadırvanlar dondu.

Belediye ekipleri, kent genelinde kar ve buz temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Kentte gece etkili olan kar, sabaha doğru yerini soğuk havaya bıraktı.

Soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Ağrı

Ağrı'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kentte nehir ve dereler kısmen buzla kaplandı.

Kars

Kars'ta kar yağışının ardından, soğuk hava nedeniyle bazı sulak alanlar dondu.

Vatandaşlar, araçlarını soğuktan branda, battaniye ve halılarla korumaya çalıştı.

Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesiyle araç camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı. Dondurucu soğuk nedeniyle bazı göletler buz tuttu.

Iğdır

Soğuk havanın etkili olduğu Iğdır'da araç camları buzla kaplandı, bitkiler ve ağaçlar kırağı tuttu.