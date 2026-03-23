Doğu Anadolu Kalkınma Ajansında devir teslim töreni yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına atanan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) eski Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, görevini genel sekreter vekili olarak görevlendirilen Mehmet Emin Çakay'a devretti.

DAKA binasında düzenlenen devir teslim programında konuşan Güray, DAKA'nın 2009-2026 yılları arasında sorumluluk alanında yer alan Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

DAKA'nın kurulduğu günden bu yana yalnızca destek veren bir kurum olmadığını, bölgenin potansiyelini ortaya çıkaran, yerel kalkınmayı harekete geçiren, yatırımı, üretimi, istihdamı ve beşeri gelişimi önceleyen bir anlayışla çalıştığını belirten Güray, "Planladık, destekledik, uyguladık, izledik ve gerektiğinde yeni araçlar geliştirerek bölgemizin ihtiyaçlarına cevap verdik." dedi.

"Her destek bir proje değil, her proje bir kalkınma adımıdır" anlayışıyla proje teklif çağrıları kapsamında 285 projeyi desteklediklerini anlatan Güray, şu bilgileri verdi:"

"KOBİ desteklerinden yenilenebilir enerjiye, sanayi altyapısından büyükbaş hayvancılığa kadar çok farklı alanlarda destekler sağladık. Bu kapsamda verdiğimiz destek tutarını 2026 yılı fiyatlarıyla 2,8 milyar liraya ulaştırdık. Yararlanıcılarımızın eş finansman katkılarıyla yaklaşık 5 milyar liralık bir yatırım hacmini harekete geçirdik. DAKA koordinasyonunda yürütülen merkezi programlarla toplam 1096 projeyi destekledik. Destek tutarını 9,8 milyar liraya ulaştırdık, toplam bütçe büyüklüğünü de 13,6 milyar liranın üzerine taşıdık. Komşu ülkelerle ilişkilerimizi de sadece temenni düzeyinde bırakmadık, Türkçe ve Farsça dillerinde tanıtım ve sektör raporları hazırlayarak bölgesel iş birliği kapasitemizi geliştirdik. Bitlis, Hakkari, Muş ve Van'da Yatırım Destek Ofisleri kurarak yatırımcının yanında olduk, izin, ruhsat, teşvik ve yer tahsisi gibi süreçlerde rehberlik yaptık."

2026 yılı için de her ilde 4 yatırım konusu belirleyerek teşvik süreçlerini sürdürdüklerini belirten Güray, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yalnızca bina, makine ya da altyapı desteklemedik, insanı, kurumu ve yerel kapasiteyi de güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttük. Tüm bu çalışmaların en somut çıktılarından biri de istihdam oldu. Ajans destekleri kapsamında on binin üzerinde istihdam sağladık. Ajans koordinasyonunda yürütülen merkezi programlarla, özellikle tekstil ve hazır giyim başta olmak üzere sekiz binin üzerinde ilave istihdama katkı sunduk. Bu çalışmamızla 2023 yılında 26 Kalkınma Ajansı arasında en fazla istihdam sağlayan kalkınma ajansı olduk."

Van'ın en önemli değerlerinin korunması konusunda da ayrı bir çaba gösterdiklerini vurgulayan Güray, "Van Gölü'nü unutmadık. Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın katılımıyla Van Gölü Sempozyumu'nu organize ettik. Van Gölü'nün korunması ve sürdürülebilirliği adına yürüttüğümüz bu önemli çalışmada, Ajansımızın Dünya Bankası finansmanı ile sağlayacağı güçlü destekle sahada somut ve kalıcı bir etki oluşturacağız. Toplam 163 milyon lira bütçeye sahip bir projeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza onaylattık. Bu proje ile yalnızca sintine ve yüzey atıklarının toplanmasına yönelik çevresel bir soruna çözüm üretmekle kalmayıp, aynı zamanda göl çevresinde modern atık yönetimi altyapısını kuracağız ve böylece turizmden yerel ekonomiye, istihdamdan toplumsal farkındalığa kadar geniş bir etki alanı oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Tekstil ve hazır giyim yatırımlarında 37 proje gerçekleştirdiklerini ve 3,4 milyar lira destek sağladıklarını ifade eden Güray, "3,8 milyar lira yatırımın önünü açtık. 150 bin 974 metrekare büyüklüğe sahip 54 fabrikanın kurulmasına katkı sunduk ve 8 bin 158 kişilik istihdam sağladık. Hakkari'de Mergabütan Kayak Merkezi'nde 4 projeyi hayata geçirdik. 257 milyon lira destek, 513 milyon lira yatırım ile kayak evi, telesiyej, pistler, otel ve yürüyen bant gibi tesisleri bölgeye kazandırdık. Bugün Mergabütan yılda ortalama 150 bin ziyaretçiyi ağırlayan önemli bir destinasyon haline geldi." dedi.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı görevine atandığını anımsatan Güray bundan sonraki süreçte görevini 15 ili kapsayan daha geniş bir bölgede sürdüreceğini dile getirdi.

Güray, "Şahsımı bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, destekleri ve güvenleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a, tüm bu çalışmalarımızı hayata geçirmemize imkan sağlayan Kalkınma Ajansları Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Şimşek ve kıymetli ekibine, bölgemizde birlikte çalışma imkanı bulduğumuz Sayın Bakanlarımıza, Sayın Milletvekillerimize, Sayın Valilerimize, Sayın Yönetim Kurulu Üyelerimize, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, iş birliği içinde olduğumuz sivil toplum kuruluşlarımıza ve bu çalışmaların mutfağında büyük emek veren, birlikte yol yürüdüğümüz tüm çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

"Kalkınma sabır ve kararlılıkla yürütülen bir süreçtir"

DAKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Emin Çakay ise Güray'a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yıllardır ortaya konulan çalışmaların binlerce proje, milyarlarca liralık yatırım ve en önemlisi sahada karşılık bulan somut sonuçlarla kendini gösterdiğini vurgulayan Çakay, "Bu güçlü mirası devralmak, benim için büyük bir onur olduğu kadar önemli bir sorumluluktur. Bizler biliyoruz ki kalkınma süreklilik isteyen, sabır ve kararlılıkla yürütülen bir süreçtir. Bu nedenle bugün burada sadece bir görev değişimini değil, aynı zamanda bir vizyonun devamlılığını ifade ediyoruz. Mevcut kazanımlarımızı daha ileriye taşıyarak, yeni fırsatları doğru analiz ederek her alanda bölgemizin kalkınmasına hizmet edeceğiz. Bölgemizin, illerimizin sahip olduğu potansiyeli daha etkin şekilde harekete geçireceğiz, yatırım, üretim ve istihdam odaklı çalışmaları güçlendireceğiz. Gençlerimizi, kadınlarımızı ve girişimcilerimizi kalkınmanın merkezine yerleştirmeye devam edeceğiz. Kalkınma, ancak sahada karşılığı olan, insan hayatına dokunan çalışmalarla anlam kazanır." diye konuştu.