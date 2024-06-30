Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son yaptığı değerlendirmelere göre, akşam saatlerine kadar Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM verilerine göre, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı ve Erzincan'ın kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Meteoroloji, yağış nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.