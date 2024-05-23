Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor - Son Dakika
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Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi\'nde kuvvetli sağanak bekleniyor

Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren bu bölgelerde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkisi olacağını tahmin ediyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

23.05.2024 16:58
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Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır ile Karadeniz Bölgesi'ndeki Bayburt çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Gece saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülen yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor - Son Dakika

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