Doğu Cape'de Feci Kaza: 15 Ölü

CAPE TOWN, 5 Mayıs (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Doğu Cape eyaletinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada hasar gören yolcu minibüsü, 4 Mayıs 2025.

Yerel yetkililerin pazar günü yaptıkları açıklamaya göre Güney Afrika'nın Doğu Cape eyaletinde cumartesi gecesi bir yolcu minibüsüyle bir kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 15 kişinin hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Güney Afrika Doğu Cape Eyaleti Ulaştırma Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)