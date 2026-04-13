Doğu'da Kar Yenilgisi: 317 Yerleşim Yeri Kapalı
Doğu'da Kar Yenilgisi: 317 Yerleşim Yeri Kapalı

Doğu\'da Kar Yenilgisi: 317 Yerleşim Yeri Kapalı
13.04.2026 10:35
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kar yağışı nedeniyle 317 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 317 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 37 mahalle ve 56 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı 93 yolun açılması için çalışma başlattı.

Bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan Van Kalesi ile kalenin güneyindeki Eski Van Şehri'nde bulunan tarihi yapılar karla kaplandı.

Erciş ilçesinde de etkili olan sağanak gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı nedeniyle ilçe beyaz örtüyle kaplandı.

Hakkari

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle şehir merkezi beyaza büründü.

Vatandaşlar evlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, il genelinde kar nedeniyle 58 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri de çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması yürüttü.

Yüksekova ilçesinde de etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle beyaza bürünen ilçenin İpekyolu Caddesi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerindeki kar birikintilerini temizlemek için çaba sarf etti.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı nedeniyle 111 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması ve kırsalla kesintisiz ulaşımın sağlanması için ekiplerin köy yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği kentte, vatandaşlar arabalarının üzerinde, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi, Belediye ve Karayolları ekipleri de yollarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Hizan ilçesinde de sabaha doğru başlayan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapanan Bozpınar grup köy yolunda çalışma yürüttü.

Muş

Muş'ta sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Yağış nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar meydana geldi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte, kardan dolayı 55 köy yolunun kapandığını belirtti.

Ekiplerin sahada çalıştığını ifade eden Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için yolları kısa sürede açacaklarını vurguladı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu'da Kar Yenilgisi: 317 Yerleşim Yeri Kapalı - Son Dakika

Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Trump’tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin Trump'tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Aydın’da evde patlama sonrası yangın çıktı engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı Aydın'da evde patlama sonrası yangın çıktı; engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı
Milyonlar kullanıyordu Bu telefonların fişi resmen çekiliyor Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir

11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
10:56
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
10:19
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
10:19
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
09:43
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
