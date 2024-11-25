Doğu Karadeniz\'de Kapanan Yol Sayısı 715\'e Yükseldi

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KAPANAN KÖY VE MAHALLE YOLU SAYISI 715'E ÇIKTI

Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Giresun'da 42, Gümüşhane'de 268, Trabzon'da 90, Rize'de 58, Artvin'de 127, Bayburt'ta 130 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.