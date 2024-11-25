KAPANAN KÖY VE MAHALLE YOLU SAYISI 715'E ÇIKTI
Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Giresun'da 42, Gümüşhane'de 268, Trabzon'da 90, Rize'de 58, Artvin'de 127, Bayburt'ta 130 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Doğu Karadeniz'de Kapanan Yol Sayısı 715'e Yükseldi - Son Dakika
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