Doğu Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

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Doğu Karadeniz'de yarın sabah itibarıyla kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon'da yerel kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yağışların, 900 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Heyelan, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.