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Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış ve kar bekleniyor - Son Dakika
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Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış ve kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Karadeniz'de Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Artvin'in kuzey kesimlerinde ise çok kuvvetli yağmur ile sağanak şeklinde yağışlar bekleniyor. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in yüksek rakımlı bölgelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Artvin'in iç kesimlerinde ise yoğun kar yağışı öngörülüyor. Bu durum sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara neden olabileceğinden bölge halkının dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz\'de yarın kuvvetli yağış ve kar bekleniyor
23.12.2023 - 12:45,
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Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Artvin'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli yağmur ile sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Artvin'in kuzey iç kesimlerinde ( Arhavi'nin iç kesimleri, Murgul, Borçka) yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı ile bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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