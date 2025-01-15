Doğu Karadeniz'e Kuvvetli Kar Uyarısı

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Doğu Karadeniz için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Trabzon'un doğusu, Rize çevresi ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli yağış, 700 metre rakım üzeri kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun (20 santimetre üzeri) kar yağışı bekleniyor.

Vatandaşların, ulaşımda aksama, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma, don ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.