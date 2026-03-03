Doğu Karadeniz'e Kuvvetli Yağış Uyarısı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 4 Mart Çarşamba günü Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Gümüşhane'nin Kürtün ve Torul ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Bakanlık, sel, su baskını, tipi ve çığ riskine karşı vatandaşları uyardı.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre 4 Mart 2026 Çarşamba günü Doğu Karadeniz'in bazı illerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Açıklamaya göre; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Gümüşhane'nin Kürtün ve Torul ilçelerinde kuvvetli yağış görülecek.

Bakanlık, vatandaşların ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını, tipi, çığ riski ile iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi. Açıklamada, yetkili merciler tarafından yapılacak uyarıların yakından takip edilmesi istendi.