Doğu Kudüs'te belediyenin yıkım masrafını ödeyemeyen Filistinli evini kendi yıktı - Son Dakika
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Doğu Kudüs'te belediyenin yıkım masrafını ödeyemeyen Filistinli evini kendi yıktı

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Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina beldesinde İsrail'in 'ruhsatsız' iddiasıyla yıkım kararı verdiği evini, yıkım masraflarını karşılayamayan Filistinli kendi eliyle yıktı. Beş çocuk babası Filistinli, bitişikteki oğlunun evine zarar gelmemesi için bu yolu seçti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinli, İsrail'in "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkım kararı aldığı??????? evini, belediyenin talep ettiği yıkım masraflarını karşılayamadığı için, kendi eliyle yıkmak zorunda kaldı.

Filistin Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İsrail makamları, Filistinli Fevvaz er-Recebi'nin Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Beyt Hanina beldesinde bulunan evi için "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkım kararı verdi.

Recebi, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin yıkımı gerçekleştirmesi halinde ortaya çıkacak yüksek masrafları karşılayamaması ve İsrail iş makinelerinin yıkım sırasında hemen bitişikte bulunan oğluna ait eve zarar vermesini önlemek amacıyla evini kendi eliyle yıkmak zorunda kaldı.

Beş çocuk babası Recebi'ye ait 60 metrekarelik evin, yaklaşık 15 yıl önce inşa edildiği belirtildi.

Ruhsat engeli ve yüksek yıkım masrafları

İsrail makamları, Doğu Kudüs'teki Filistinlileri, belediye ekiplerinin yıkım yapması halinde tahsil edilecek yüksek yıkım masraflarını ödememek için evlerini kendi elleriyle yıkmaya zorluyor.

Filistinliler ve insan hakları kuruluşları, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar ruhsatı vermemek için ağır kısıtlamalar uyguladığını, bu durumun insanları ruhsatsız yapı inşa etmeye mecbur bıraktığını ve evlerini yıkım riskiyle karşı karşıya getirdiğini vurguluyor.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum, Doğu Kudüs'ü işgal altındaki topraklar olarak kabul ediyor ve İsrail'in 1980 yılında şehri tek taraflı ilhakını tanımıyor.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosunun yayımladığı ve Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine dayandırdığı rapora göre, İsrail makamları 2026'nın ilk yarısında Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 341 yıkım gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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