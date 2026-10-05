Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı iddiasıyla Filistinli genç İsrail güçlerince yaralandı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yasa dışı bir Yahudi yerleşim birimi yakınlarında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen bir Filistinli genci ateş ederek yaraladığı belirtildi.

Filistin Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir Filistinli genç işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeydoğusundaki yasa dışı "Givat Binyamin" Yahudi yerleşim birimi yakınlarında İsrail askerleri tarafından vuruldu. Gencin sağlık durumuna ilişkin ise detay verilmedi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Ramon köyü çevresinde bir aracın yandığı ve alanda biri bıçaklı iki kişinin bulunduğu ihbarı üzerine güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

Açıklamada, bıçaklı kişinin vurularak etkisiz hale getirildiği, kaçan diğer şüphelinin yakalanması için bölgenin kordon altına alındığı ve takviye birlikler sevk edildiği kaydedildi.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu, şüphelinin elinde bıçakla Binyamin bölgesine ulaştığını ve "etkisiz hale getirildiğini" duyururken, Kanal 14 televizyonu ise söz konusu Filistinliyi, bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde yaşayan bir İsrailli gaspçının ateş açarak yaraladığını aktardı.

İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın belde ve şehirlerine yönelik baskın ve saldırıları her geçen gün daha da artıyor.