Doğu Kudüs'te özel Filistin okulları, Batı Şeria'dan gelen personelin izin belgeleri yenilenmeyince eğitime ara verdi - Son Dakika
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Doğu Kudüs'te özel Filistin okulları, Batı Şeria'dan gelen personelin izin belgeleri yenilenmeyince eğitime ara verdi

Doğu Kudüs\'te özel Filistin okulları, Batı Şeria\'dan gelen personelin izin belgeleri yenilenmeyince eğitime ara verdi
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İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin müfredatını yasaklaması ve Batı Şeria'dan gelen öğretmen ile personelin izin belgelerini yenilememesi üzerine özel Filistin okulları, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde eğitime ara verdi. Yaklaşık 120 bin Filistinli öğrenciyi etkileyen bu durum, okullarda iş gücü eksiğine yol açtı ve okul müdürü Richard Zenaneri, bu uygulamanın Batı Şeria ile Kudüs'ü ayırma sürecinin parçası olduğunu söyledi.

İsrail'in Ayrım (Utanç) Duvarı ile birbirinden ayırdığı işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki bağları tamamen koparma girişimi, özellikle Doğu Kudüs'teki Filistinli öğrencilerin eğitimine de olumsuz şekilde yansıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, 1 ila 7'nci sınıf aralığında, yaklaşık 120 bin Filistinli öğrenci, İsrail'in Kudüs Belediyesine bağlı okullar, çoğunluğu Hristiyan olan özel Filistin okulları ya da Kudüs İslam Vakıflar Dairesine bağlı okullarda eğitim görüyor.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan öğrencilerin yaklaşık yüzde 40'ının öğrenim gördüğü İsrail'in Kudüs Belediyesine bağlı okullarda, 1967'deki işgalden bu yana ilk kez Filistin müfredatı yerine İsrail müfredatının takip edilmesini dayatıyor.

Öte yandan, İsrail, öğrencilerin büyük kısmının öğrenim gördüğü özel Filistin okullarında işgal altındaki Batı Şeria'dan gelerek çalışan öğretmenlerin ve diğer personelin izin belgelerini yenilemedi.

Belgelerin yenilenmemesi, okullarda iş gücü eksiğine yol açarken, özel Filistin okulları Tel Aviv yönetimini protesto etmek için eğitim-öğretim yılı bugün başlamasına rağmen eğitime ara verdiklerini duyurdu.

"Sabah sıraya girmeyi ve okulun yeniden açıldığı görmeyi bekliyorduk"

İşgal altındaki Doğu Kudüs St. George Okulu Müdürü Richard Zenaneri, İsrail'in Batı Şeria'dan gelen personele izin vermemesini ve Filistin okullarının bu politikayı protestosunu, AA muhabirine değerlendirerek, "İzin meselesi, Batı Şeria'yı Kudüs'ten ayırma sürecinin bir parçası olarak tamamen siyasi bir konudur." dedi.

Zenaneri, "Bunu söylerken içim çok acıyor. Bu günü büyük bir sabırla bekliyorduk; öğrenciler, veliler, öğretmenler olarak sabah zilinin çalmasını, sabah sıraya girmeyi ve okulun yeniden açıldığı görmeyi bekliyorduk." ifadelerini kullandı.

Her zaman eğitim-öğretim yılının ilk gününün çok özel olduğunu, buna karşın bu günün tadını çıkaramadıklarını vurgulayan Zenaneri, Tel Aviv yönetiminin personel için gerekli izinleri vermediğini belirterek "Ben, müdür olarak kendimden daha çok çalışanları önemsiyorum; çünkü temizlik görevlisi, bakım görevlisi ve öğretmenler olmadan bir okul açılamaz." diye konuştu.

Zenaneri, dün alınan grev kararının ardından İsrail makamlarının gece geç saatlerde bazı izinleri verdiğini aktararak buna karşın Filistin okullarının tutarlı bir tutum sergilemesi ve tüm izinlerin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Hangi okulda okuduğuna bakılmaksızın tüm Filistinli öğrencilerin haklarını koruyacaklarını söyleyen Zenaneri, "Bunlar sistematik ve hem yeni hem eski uygulamalardır. Aralık ayında da aynı sorun yaşandı ve grev ilan edildi; bugün ise aynı durum tekrarlanıyor. Sayı çok büyük; Kudüs'teki öğretmen ve personelin yaklaşık yüzde 40'ının izin belgesi yok." ifadelerini kullandı.

Okullar eğitime başlanmayacağını duyurmuştu

Yeni eğitim-öğretim yılının bugün başladığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te özel Filistin okulları, dün İsrail'in baskılarını protesto etmek için eğitim öğretime ikinci bir duyuruya kadar başlanmayacağını açıklamıştı.

Açıklamada, İsrail'in personele giriş izni vermemesi nedeniyle okullarda sağlık, temizlik ve güvenlik açısından hazırlıkların yeterli düzeyde olmadığı aktarılarak "Kudüs'te tüm öğretmen ve çalışanların giriş izinleri eksiksiz şekilde yenilenene kadar eğitime ara verilmesi kararı alındığı" vurgulanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doğu Kudüs'te özel Filistin okulları, Batı Şeria'dan gelen personelin izin belgeleri yenilenmeyince eğitime ara verdi - Son Dakika

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