Doğu Kudüs\'te Yahudi yerleşimciler araziye el koydu

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilere ait bir arazinin etrafını çitle çevirip el koyduğu bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, fanatik Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait bir araziye el koymak için Doğu Kudüs'teki Silvan Mahallesi'nde yer alan Batın el-Hava bölgesine geldi.
İş makinalarıyla ve İsrail polisi korumasında bölgeye gelen Yahudi yerleşimciler, 2 dönümlük arazinin kendilerine ait olduğunu iddia ederek etrafını demir çitlerle çevirmeye başladı.
Arazinin etrafına demir çit ören Yahudi yerleşimcilere tepki gösteren mahalle sakinleri ile İsrail polisi arasında yaşanan arbede sonucu, polis bir kişiyi darbettikten sonra gözaltına aldı.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, araziyi çitlerle çeviren Yahudi yerleşimcilerden birinin uzun namlulu silah taşıdığı dikkati çekti.
Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alan Silvan Mahallesi, İsrail yönetimi ve Yahudi yerleşimcilerin hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.
İsrail yönetimi, Silvan'da "yapım ruhsatı olmadığı" iddiasıyla sık sık Filistinlilere ait evleri yıkıyor. Yahudi yerleşimciler de bu mahallede yer alan bazı arazilerin kendilerine ait olduğu iddiasıyla İsrail mahkemelerine başvuruyor, bu davaların büyük bölümü de Filistinlilerin aleyhine sonuçlanıyor.
İsrail, son olarak 14 Şubat'ta evleri yıkılan Filistinlilerin hakkını savunan Fahri Ebu Diyab'ın Silvan Mahallesi'ndeki evini yıkmıştı.
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