Mescid-i Aksa'ya Yahudi İhlalleri - Son Dakika
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Mescid-i Aksa'ya Yahudi İhlalleri

Doğu Kudüs'teki dini merciler, Filistinlilerin topraklarını gasbeden fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'daki ihlallerini 'her Müslüman için açık ve provokatif bir meydan okuma' olarak değerlendirdi. İslami Vakıflar, Din İşleri ve Kutsal Mekanlar Meclisi, Yüksek İslam Konseyi, Filistin Fetva Kurumu, Kudüs Yargıçlar Mahkemesi ile İslami Vakıflar ve Mescid-i Aksa İşleri Daire Başkanlığı fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine ilişkin ortak açıklama yayımladı.

05.09.2024 20:46
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Doğu Kudüs'teki dini merciler, Filistinlilerin topraklarını gasbeden fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'daki ihlallerini "her Müslüman için açık ve provokatif bir meydan okuma" olarak değerlendirdi.

"İslami Vakıflar, Din İşleri ve Kutsal Mekanlar Meclisi", "Yüksek İslam Konseyi", "Filistin Fetva Kurumu", "Kudüs Yargıçlar Mahkemesi" ile "İslami Vakıflar ve Mescid-i Aksa İşleri Daire Başkanlığı" fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine ilişkin ortak açıklama yayımladı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kutsallığını ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, Aksa'ya yönelik saldırıları durdurma konusunda sorumluluğun başta İslam dünyası ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumda olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail polisi ve ordusunun, her Müslüman'a ve dünyadaki her özgür ve onurlu kişiye açık ve provokatif bir meydan okumayla, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'da çeşitli Talmud ayinleri yapmaları, dans etmeleri, çığlık atmaları, bayrak kaldırmaları ve trompet çalmalarına izin verdiği aktarıldı.

İslam ümmetine "dini görevleri gereği", Hazreti Muhammed'in İsra ve Miraç hadisesinin yaşandığı yer olan ve ilk kıble özelliğini taşıyan Aksa'daki İsrail saldırılarını durdurmak için acil ve etkili önlemler almaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Müslümanlara ellerinden geldiğince Mescid-i Aksa'yı savunma ve Aksa'nın ihyası ve yalnızca Müslümanlara ait olarak kalması için burada namaz kılmaları çağrısı yapıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, polis korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek ayin yapmıştı.

Haaretz gazetesi muhabiri Nir Hasson'un X sosyal medya platformundan paylaştığı görüntüde, İsrailli fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'da Kubbetu's Sahra yönünde yere yatmaları ve yüksek sesle ayinler yapmaları dikkati çekmişti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, geçen ay yaptığı açıklamada "mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesine izin verdiğini" ileri sürmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mescid-i Aksa'nın statüsüyle ilgili bir değişiklik olmadığını söylemişti.

Kaynak: AA

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