Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de on binlerce fidan toprakla buluştu

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Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında on binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Sakarya Valiliği ile Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde, Adapazarı ilçesindeki Kuzey Marmara Otoyolu Bakım İşletme Merkezi'nin bahçesinde fidan dikme töreni düzenlendi.

Katılımcıların 1500 sahil çamı ve defne fidanını toprakla buluşturduğu etkinlik kapsamında, il genelinde bu yıl 7 bin 950 fidan dikileceği öğrenildi.

Programa Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Sakarya Orman Bölge Müdürü Önder Terzi, kurum müdürleri, askerler, Otoyol Jandarma personeli, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, otoyolun işletme yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kocaeli'de 5 bin 500 fidan dikildi

Kocaeli'de 5 bin 500 fidanın dikildiği İzmit ilçesi Çamlıbel mevkisindeki törende konuşan Vali İlhami Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında milyonlarca fidanın dikildiğini söyledi.

Projenin Türkiye'nin orman varlığının artmasında büyük rol oynadığını belirten Aktaş, orman yangınları konusunda herkesin bilinçli olması gerektiğini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da etkinliğin, Türkiye'nin, dünyanın ve şehirlerin geleceğiyle ilgili olduğuna değinerek, "Eğer ağaçları dikmezsek, daha fazla ağacımız olmazsa geleceğin dünyası yaşanmaz olacak. Özellikle gençlere, çocuklara ifade etmek istiyorum, bu, gelecekte sizlerin nefes alması için gerçekleştirilen etkinlik." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve diğer katılımcılar fidan dikti.

Bartın'da ıhlamur ve kestane fidanları toprakla buluştu

Bartın'da, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yaklaşık 850 fidan toprakla buluştu.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Amasra'ya bağlı Uğurlar köyü mevkisinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ormanların doğanın en değerli hazinelerinden biri olduğunu söyledi.

Ormanların erozyonun önlenmesinden toprağın çeşitli etkilerle taşınıp kaybolmasının önlenmesine kadar ciddi anlamda katkılar sunmasının yanında ekonomik açıdan da büyük değere sahip olduğunu vurgulayan Arslan, bunun yanı sıra ormanların, turizm, rekreasyon ve doğa sporları açısından da önemli fırsatlar sunduğunu anlattı.

Arslan, çevreyi korumanın ve daha yeşil bir dünya için çalışmanın herkesin ortak görev ve sorumluluğu olduğuna dikkati çekti.

Konuşmanın ardından 10 dönüm alanda zakkum, ıhlamur ve kestane fidanları dikildi, fidanlara ilk can suyu verildi.

Programa, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Baykal, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Düzce

Düzce merkeze bağlı Yeni Vakıf köyünde gerçekleştirilen etkinlikte çeşitli türlerde 1500 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğin ardından açıklama yapan Vali Selçuk Aslan, ağaçlandırma yapılan bölgenin önceden maden ocağı olarak kullanıldığını aktardı.

Aslan, alanın hizmetin bitiminden sonra ıslah edilerek fidan dikimine hazır hale getirildiğini ifade ederek, "Burada 1500 farklı fidanı, çocuklarımız ve gençlerimizle toprakla buluşturduk. Düzce genelinde de vatandaşlarımıza Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle 10 bin 101 fidanı dağıtıyoruz." dedi.

Zonguldak'ta 15 bin 600 fidan

Zonguldak'ta, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 15 bin 600 fidan toprakla buluşturuldu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Çaycuma Meslek Yüksek Okulu Kampüsü'nde gerçekleştirilen törende konuşan Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, "Türkiye Yüzyılı"nın, tarım ve ormancılığın da yüzyılı olacağını söyledi.

Bayraktaroğlu, "Orman Genel Müdürlüğümüz 1839'dan beri asırlık tecrübeye sahip kurumsal kapasitesi, yetişmiş insan kaynağı, güçlü teşkilat yapısı, bilgi ve teknolojiyi benimseyen yönetim anlayışıyla Türkiye Yüzyılı vizyonunda yerini alacaktır." dedi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve diğer katılımcılar fidan dikti.

Kentte 7 ayrı lokasyonda 110 dekar alanda 14 bin 600 ve BEUN Çaycuma Meslek Yüksek Okulu'nda ise 10 dekar alanda ıhlamur, kestane, mavi ladin, servi, leylandi, meşe fidanlarından toplam 1000 fidan dikimi yapıldı.

Bolu'da yangında zarar gören alan 8 bin fidanla yeniden yeşerecek

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyünde ise 15 Ağustos'ta çıkan ve yaklaşık 72 saat sonra söndürülen yangında zarar gören alanda fidan dikimi gerçekleştirildi.

Toplam 3 bin 400 hektarlık alanda protokol üyeleri, orman teşkilatı, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yapılan çalışmada 8 bin fidan toprakla buluştu.

Bolu Vali Yardımcısı Abdullah Şen, dikim töreninde yaptığı konuşmada, "kent tarihinin en büyük yangını" olarak kayıtlara geçen Bekirfakılar köyündeki yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesinde emek sarf eden herkese teşekkür etti.

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ise "Buradaki orman yangını Bolu tarihinin en büyük orman yangını idi. Yaklaşık 3 gün içerisinde kontrol altına alınmış ve kimsenin burnu kanamadan, yerleşim yerlerine sirayet etmeden yangını bertaraf etmiş olduk." şeklinde konuştu.

Şentürk, bugün yangın alanı ile il genelinde toplam 30 bin fidanın toprakla buluşturulacağını bildirerek, "Yangından etkilenen alanı biz 3 bin 400 hektar olarak ölçtük ama bunun içerisinde müdahale edilebilecek alan, gençleştirmeye, ağaçlandırmaya alınabilecek alan 2 bin hektar dolayında." ifadesini kullandı.

Karabük

Karabük'te Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 7 farklı alandaki toplam 54 dekar alanda 8 bin 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odasının kuruluşunun 70. yıl dönümü kapsamında odada görev yapmış meclis, yönetim kurulu ve oda personeli adına Kapullu-5000 Evler yolu üzerindeki alanda düzenlenen törende konuşan Vali Mustafa Yavuz, Karabük'ün yüzde 74'ünün ormanlarla kaplı olduğunu söyledi.

Kentin, Türkiye'de orman varlığı bakımından yüzölçümüne oranla birinci sırada olduğunu belirten Yavuz, bugün ülke genelinde milyonlarca ağacın toprakla buluşacağını anımsattı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar 370 fidan dikti.

Bahaddin Gazi Erkek Öğrenci Yurdu karşısında düzenlenen törende ise 750 fidan toprakla buluştu.