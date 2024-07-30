Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan Ordu'ya Binlerce Tarım İşçisi Fındık Hasadı İçin Geliyor

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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan Ordu'ya fındık hasadı için gelen binlerce mevsimlik tarım işçisi, hasada başlamak için gün sayıyor.

5 Ağustos'ta başlayacak fındık hasadı için kente gelen tarım işçileri Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerinde belirlenen konaklama yerlerinde çadırlarını kurmaya başladı.

Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde oluşturulan konaklama alanına yerleşen işçiler, hasat öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Konaklama alanında kadınlar sacda yufka pişirirken, aile büyükleri ise çadırlarını kuruyor.

Yetkili kurumlarca kaldıkları alanlarda ihtiyaçları karşılanan işçiler, fındık sezonunun verimli geçmesini ümit ediyor.

Öte yandan çadır alanına gelen işçilerin, kaymakamlık yetkilileri tarafından kayıt işlemleri de sürüyor.

Fındık hasadı için gelen mevsimlik işçilerin çocuklarına "Çocuk İşçiliğinin Fındıkta Önlenmesi Projesi" kapsamında görevlendirilen öğretmenler tarafından eğitim verilecek.

Alanda fındık işçilerinin çocukları için 1 Ağustos tarihinde açılacak okul için çalışmalar devam ediyor.

Tarım işçileri sezondan umutlu

Şanlıurfa'dan gelen işçilerden Mahmut Bahçıvan, AA muhabirine Ordu'ya 10 kişilik ailesi birlikte geldiğini belirterek, bu sezon fındıktan beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

Fındığın bol olması durumunda işlerinin güzel geçeceğini ifade eden Bahçıvan, sezondan oldukça ümitli olduklarının altını çizdi.

Bölgede fındık hasadına sayılı günler kaldığını aktaran Bahçıvan, yaklaşık bir ay boyunca burada kalacaklarını, ardından memleketlerine döneceklerini kaydetti.

İşçi Abidin Baleki ise büyük umutlarla geldikleri Ordu'da bir ay kadar çalışmayı düşündüklerini ifade ederek, "Uzun yıllardır fındık toplamak için buraya geliyoruz. Çevreyi gezip gördük. Fındığın rekoltesi geçen sezona göre biraz daha iyi. Bu da bizleri sevindiriyor. Çünkü fındık çok olursa bu daha fazla çalışacağız anlamına geliyor." dedi.

Baleki, Ordu'ya Şanlıurfa'nın yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Adıyaman illerinden gelen işçilerin olduğunu aktararak, geçen seneye göre işçi sayısının daha fazla olduğunu söyledi.

Gönül Gökpınar, fındıktan her sene kazandıkları parayla geçimlerini sağladıklarını belirtti.

Ordu'da güzel bir sezon geçmesini ümit ettiklerini ifade eden Gökpınar, bir ay burada kaldıktan sonra başka bir tarım ürünü hasadı için başka illere gideceklerini dile getirdi.

Hanım Caymaz da ailesinin bahçede çalışırken kendisinin onlara yemek hazırlayacağını belirterek, fındığın kendileri için geçim kaynağı olduğunu vurguladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte fındık hasadı başlama tarihini sahil kesimi için 5 Ağustos, orta kesim için 10 Ağustos, yüksek kesim için 17 Ağustos olarak belirlemişti.