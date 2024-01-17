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Doğubayazıt'ta asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı - Son Dakika
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Doğubayazıt'ta asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk, asansör boşluğuna düştü. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, hastanede tedavi altına alındı ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Doğubayazıt\'ta asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı
17.01.2024 - 12:36,
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı.

İlçenin Çiftepınar Mahallesi Mertoğlu Pasajı'nda 14 yaşındaki Nurullah Güneş, asansör boşluğuna düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, buradaki ilk müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanedeki tedavisi süren Güneş'in, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA
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