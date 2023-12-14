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Doğubayazıt'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Doğubayazıt'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Operasyonda bir kurusıkı tabanca, dijital materyaller ve 100 bin 746 lira tutarında İran riyali ele geçirildi.

Doğubayazıt\'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 zanlı tutuklandı
14.12.2023 - 20:55,
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Polis Özel Harekat Timi, 13 ekip ve 50 personelin katılımıyla ilçede 4 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramada bir kurusıkı tabanca, dijital materyaller ve 100 bin 746 lira tutarında İran riyali bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Doğubayazıt Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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