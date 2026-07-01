Doğubayazıt'ta İlk Sıcak Hava Balonu Uçuşu - Son Dakika
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Doğubayazıt'ta İlk Sıcak Hava Balonu Uçuşu

Doğubayazıt\'ta İlk Sıcak Hava Balonu Uçuşu
01.07.2026 16:49
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ilk sıcak hava balonu uçuşu başarıyla gerçekleştirildi.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde ilk kez sıcak hava balonu uçuşu yapıldı. Ağrı Dağı eteklerinden havalanıp İshak Paşa Sarayı üzerinden geçen balon, bölgenin üzerinde uçtu.

Doğubayazıt'ta sıcak hava balonu uçuşlarının başlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bugün test uçuşu yapıldı. Bölgede ilk kez yapılan uçuş için balonlar, gün doğumunda büyük bir dikkatle hazırlandı. Şişirilen balon Ağrı Dağı eteklerinden havalanarak İshak Paşa Sarayı manzarası eşliğinde gökyüzüyle buluştu. İlk test uçuşunu gerçekleştiren pilot Rasim Ceylan, bölgenin uçuş açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, meteorolojik şartların uygun olması halinde test çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Doğubayazıt'ta uçuş gerçekleştirmenin kendileri için gurur verici olduğunu anlatan Ceylan, "Ağrı Dağı'nda, özellikle Doğubayazıt'ta, Türkiye'nin en doğu noktasında uçuş yapmak bizim için gerçekten büyük bir gurur. Burası jeolojik ve coğrafi açıdan çok özel bir bölge. İlk uçuşu gerçekleştiriyor olmamız da tarihe geçecek bir an. Bundan sonra da bölgenin balon uçuşlarına tamamen açılmasını, yatırımcıların, yerel halkın ve turizm paydaşlarının desteğiyle Doğubayazıt'ın önemli bir turizm merkezi haline gelmesini umut ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Doğubayazıt'ta İlk Sıcak Hava Balonu Uçuşu - Son Dakika

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