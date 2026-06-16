Doğubayazıt'ta İlk Yardım Semineri - Son Dakika
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Doğubayazıt'ta İlk Yardım Semineri

Doğubayazıt\'ta İlk Yardım Semineri
16.06.2026 17:59
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Öğretmen ve öğrencilere yönelik ilk yardım semineri, Kızılay iş birliğiyle düzenlendi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde öğretmen ve öğrencilere ilk yardım semineri verildi.

Türk Kızılay Esenyurt İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Barış Çakmar, Kızılay Doğubayazıt Şubesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "İlk Yardım Semineri"nde öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Seminerde, katılımcılara temel ilk yardım bilgileri aktarılıp, acil durumlarda doğru müdahalenin önemi, olay yeri güvenliğinin sağlanması, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin etkin kullanımı ve hayat kurtaran temel ilk yardım uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Öğretmen ve öğrencilerin ilk yardım konusunda bilinç düzeylerini artırmayı amaçlayan etkinlikte, okul ortamlarında karşılaşılabilecek sağlık sorunları ve acil durumlarda uygulanması gereken doğru yaklaşımlar üzerinde duruldu.

Kaynak: AA

Doğubeyazıt, Kızılay, Sağlık, Eğitim, Güncel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğubayazıt'ta İlk Yardım Semineri - Son Dakika

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