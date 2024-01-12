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Doğubayazıt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Doğubayazıt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 1 kilo 980 gram uyuşturucu, 1214 uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Doğubayazıt\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
12.01.2024 - 16:09,  Güncelleme: 16:18
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadelesini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Gürbulak Gümrük Kapısı sahasında yaptıkları devriye faaliyeti sırasında kullanılmayan peronlar bölgesindeki duvar dibine atılan 2 sigara kartonu ve 4 litrelik kutu içerisinde 1 kilo 980 gram uyuşturucu buldu.

Gümrük sahasında şüpheli hareketler sergileyen İran uyruklu 4 kişinin üzerinde ve eşyasında yapılan aramada ise 1214 uyuşturucu hap, başka bir aramada da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, söz konusu uyuşturucuya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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