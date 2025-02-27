Doğubayazıt'ta Vücut Geliştirme İlaçları Ele Geçirildi

Güncel

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin valizinde 4 bin 20 vücut geliştirme ilacı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Doğubayazıt ilçesinde yabancı uyruklu bir kişiye ait valiz arandı.

Valizde, 4 bin 20 vücut geliştirme ilacı ele geçiren ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.