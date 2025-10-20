Doğum Günü Kutlamasına Araçla Dalma: 1 Ölü, 13 Yaralı

WASHINGTON, 20 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin Maryland eyaletinde bir kişinin otomobiliyle doğum günü kutlaması için bir araya gelen kalabalığa dalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Polis yetkilileri ve yerel medya kaynaklarından pazar günü edinilen bilgilere göre cumartesi günü Prince George's County bölgesine bağlı Bladensburg kasabasında bir adam, bir evin önünde bir çocuğun doğum günü kutlamasına katılan kişilerin üzerine otomobilini sürdü.

Kazada yaralanan 31 yaşındaki bir kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada 5 yetişkin ve 1-17 yaşlarında 8 çocuk da yaralandı. En az 3 yetişkin ve bir çocuğun hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Bladensburg Polis Departmanı, Washington DC'li 66 yaşındaki sürücünün olay yerinden yaya olarak kaçtığını ancak daha sonra teslim olduğunu açıkladı. Facebook'ta yayımlanan polis açıklamasına göre ifadesi alınan sürücüye soruşturma açıldı.

Sosyal medyada yayımlanan video ve fotoğraflarda doğum günü partisi için kullanıldığı düşünülen büyük beyaz çadıra bir otomobilin çarptığı ve çadırın yırtılarak kısmen çöktüğü görülüyor.