Doğum İzni İçin Son Başvuru Bugün!

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, doğum izni süresine ilave edilen sekiz haftalık izin hakkından yararlanmak isteyen anneler için bugün son başvuru günü olduğu hatırlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilave doğum izni için başvurular için bugün son gün olduğu anımsatılarak, "Yeni düzenlemeyle doğum izni süresine ilave edilen 8 haftalık izin hakkından yararlanmak isteyen anneler için bugün başvurular tamamlanıyor. Geçici madde kapsamına giren anneler, ilave izin kullanmak istediklerine ilişkin bir dilekçeyle çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabiliyor" denildi.