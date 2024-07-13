Doğuştan görme engelli İdris amca duygularını flütle dışa vuruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Doğuştan görme engelli İdris amca duygularını flütle dışa vuruyor

Gümüşhane'de doğuştan görme engelli İdris Nebi Eryılmaz, çocuk yaşlarda kendi kendine çalmayı öğrendiği flütüyle duygularını dışa vuruyor. Eryılmaz'ın azim ve başarı gerektiren yeteneği görenleri kendisine hayran bırakırken, bakım merkezindeki diğer hastalara da moral oluyor.

13.07.2024 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(GÜMÜŞHANE - ÖZEL)Doğuştan görme engelli İdris amca duygularını flütle dışa vuruyor

Engeline aldırış etmeden kendi kendine çalmayı öğrendiği flütünü yanından ayırmıyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de doğuştan görme engelli İdris Nebi Eryılmaz, çocuk yaşlarda kendi kendine çalmayı öğrendiği flütüyle duygularını dışa vuruyor.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Kale köyünde bulunan Özel Gülen Yüzler Bakım Merkezi'nde hayatını sürdüren İdris Nebi Yılmaz (62), doğuştan görme ve zihinsel engelli. Bakım merkezi çalışanlarının içine kapanık ve konuşmayı sevmeyen birisi olarak tanımladığı Eryılmaz, duygularını ise flütle ifade etmeyi tercih ediyor. Doğuştan görme engelli olmasına karşın hayata tutunan ve çocuk yaşlarda çobanlık yapan teyzesinin oğlunun kavalıyla kendi kendine üflemeli çalgıları çalmayı öğrenen İdris Nebi Eryılmaz, yaklaşık 50 senedir duygularını flütle ifade ediyor. Uyurken bile yanından ayırmadığı flütü ile hemen hemen her şarkıyı çalabilen Eryılmaz'ın azim ve başarı gerektiren yeteneği görenleri kendisine hayran bırakırken, bakım merkezindeki diğer hastalara da moral oluyor.

"Bütün hislerini size flütle aktarabilir"

Bakım merkezinde görevli Sosyal Çalışmacı olarak görev yapan Hazal Sivri, "Burası bir engelli bakım merkezi, çoğunlukla zihinsel engelli vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Genel olarak buradaki vatandaşlarımızın hepsi ağır zihinsel engelli kategorisinde. Burada bu tür etkinliklere katılabilen sayılı hastamız var. Hepsi katılamıyor maalesef. Biz bu etkinlikleri geliştirebilmek için kursiyer hocamızla birlikte burada etkinlikler yapıyoruz. İdris amca çok konuşmayı seven, muhabbet etmeyi seven birisi değil ama bütün hislerini flütle dökmeyi seviyor. Tamamen bütün hislerini flütle size aktarabilir. Çok acıklı da çaldığı oluyor zaman zaman onun kendini ifade etme şekli flüt olmuş. Bundan da mutluluk duyuyor. Misafirlerle flütle iletişime geçiyor bir nevi. Onlar beğendikçe daha mutlu oluyor" dedi.

"Her şarkıyı çalabiliyorum"

Sadece flüt değil kaval ve üflemeli çalgıların birçoğunu çalabildiğini ifade eden İdris Nebi Eryılmaz (62), "Flüt çalmaya çocukluğumda başladım, teyzemin oğlunun kavalı vardı onunla öğrendim devam ettim gittim. Her şarkıyı çalıyorum kafama göre" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Çocuk, Müzik, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğuştan görme engelli İdris amca duygularını flütle dışa vuruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:34 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay’ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı
16:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
16:12 Kaza değil cinayet Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış Kaza değil cinayet! Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış
15:47 Konak Belediye Başkanı, elektrik kaçağının olduğu bölgede: 80 santim derinlikte olması gereken kablolar, 30 santimde Konak Belediye Başkanı, elektrik kaçağının olduğu bölgede: 80 santim derinlikte olması gereken kablolar, 30 santimde
14:24 Yoldan geçen iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı Yoldan geçen iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
17:43 Böyle rahatlık görülmedi Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti Böyle rahatlık görülmedi! Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti
17:07 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun
16:51 Jose Mourinho’dan Dusan Tadic’e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın Jose Mourinho'dan Dusan Tadic'e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın
16:02 Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
15:57 Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses’i yerden yere vurdu Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'i yerden yere vurdu
15:23 ’’Ebru Gündeş yuvamı yıktı’’ diyen Selin Kabaklı’nın sevgilisi evli çıktı ''Ebru Gündeş yuvamı yıktı'' diyen Selin Kabaklı'nın sevgilisi evli çıktı
15:12 Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu Antalyaspor’da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu! Antalyaspor'da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir
14:32 Wanda Nara’dan sonra umutlandı Simge’ye Icardi’yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı Wanda Nara'dan sonra umutlandı! Simge'ye Icardi'yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı
13:56 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı Süreç Bakan Tunç’a soruldu Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu
13:39 Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu’nu hedef aldı Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu'nu hedef aldı! Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 19:12:11. #1.11#
SON DAKİKA: Doğuştan görme engelli İdris amca duygularını flütle dışa vuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement