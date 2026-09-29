Doha'da 11. yıllık toplantıda Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Zou Jiayi konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doha'da 11. yıllık toplantıda Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Zou Jiayi konuştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulu'nun 11. yıllık toplantısı Katar'ın başkenti Doha'da yapıldı. Başkan Zou Jiayi'nin konuştuğu 'Yarının Altyapısı: Etki ve İnovasyon' temalı toplantı, yönetim kurulu üyelerini, yetkilileri, müşterileri, ortakları ve paydaşları bir araya getirdi.

DOHA, 29 Eylül (Xinhua) -- Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Asya Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulu'nun 11. yıllık toplantısında konuşan Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Zou Jiayi, 28 Eylül 2026.

Asya Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulu'nun 11. yıllık toplantısı, pazartesi günü Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi.

"Yarının Altyapısı: Etki ve İnovasyon" temasıyla düzenlenen toplantı, yönetim kurulu üyelerini, üst düzey yetkilileri, müşterileri, ortakları ve paydaşları bir araya getirdi. (Fotoğraf: Nikku/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
EkonomiGüncelFinansDünyaKatarDohaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zirve değişmedi Atik ailesi vergi rekortmeni oldu Zirve değişmedi! Atik ailesi vergi rekortmeni oldu
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti
Alacak-verecek meselesi yüzünden ağabeyini vurdu Alacak-verecek meselesi yüzünden ağabeyini vurdu
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler Gözlerini oyup saatlerce darbettiler Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Kocasını herkes tanıyor El çantasını andıran yüzüğü ağızları açık bıraktı Kocasını herkes tanıyor! El çantasını andıran yüzüğü ağızları açık bıraktı
Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
18:29
Polis ekipleri TFF binasına ulaştı: O görüntüler tek tek incelenecek
Polis ekipleri TFF binasına ulaştı: O görüntüler tek tek incelenecek
18:26
“Bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşacağım“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi açıklamalar
"Bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşacağım" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi açıklamalar
18:14
Gündemi sarsan iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu görevini bırakıyor
Gündemi sarsan iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu görevini bırakıyor
18:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye yeni katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye yeni katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
17:06
Yeni Partili vekilin eşi hakkında yağma ve dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma
Yeni Partili vekilin eşi hakkında yağma ve dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma
17:03
Sakarya kuvvetli yağışa teslim: Bunu en son 1999’da görmüştük
Sakarya kuvvetli yağışa teslim: Bunu en son 1999'da görmüştük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 18:35:07. #7.12#
SON DAKİKA: Doha'da 11. yıllık toplantıda Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Zou Jiayi konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei