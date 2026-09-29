Doha'da 11. yıllık toplantıda Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Zou Jiayi konuştu

Doha'da 11. yıllık toplantıda Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Zou Jiayi konuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Asya Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulu'nun 11. yıllık toplantısı Katar'ın başkenti Doha'da yapıldı. Başkan Zou Jiayi'nin konuştuğu 'Yarının Altyapısı: Etki ve İnovasyon' temalı toplantı, yönetim kurulu üyelerini, yetkilileri, müşterileri, ortakları ve paydaşları bir araya getirdi.
DOHA, 29 Eylül (Xinhua) -- Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Asya Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulu'nun 11. yıllık toplantısında konuşan Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Zou Jiayi, 28 Eylül 2026.
Asya Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulu'nun 11. yıllık toplantısı, pazartesi günü Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi.
"Yarının Altyapısı: Etki ve İnovasyon" temasıyla düzenlenen toplantı, yönetim kurulu üyelerini, üst düzey yetkilileri, müşterileri, ortakları ve paydaşları bir araya getirdi. (Fotoğraf: Nikku/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?