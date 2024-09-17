Doha'da Filistin Konferansı

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Katar'ın başkenti Doha'da dünyanın birçok yerinden konuşmacının yer alacağı uluslararası konferansta "Filistin" konuşulacak.

Georgetown Üniversitesi tarafından organize edilen geleneksel Hiwaraat konferansları kapsamında "Filistin'i yeniden tasarlamak" temasıyla düzenlenecek etkinlik, 20-21-22 Eylül tarihlerinde Doha'daki Four Seasons Hotel'de gerçekleştirilecek.

Dünyanın birçok yerinden akademisyenler, uzmanlar ve aktivistlerin katılacağı konferansta " Gazze'nin geleceği ve tekrar yaşanabilir hale getirmenin yolları", "Filistin siyasi geleceğine giden uygulanabilir yollar ve mevcut durumun bölgesel etkileri" gibi konular masaya yatırılacak.

Konferansa Filistin Ulusal İnisiyatif Partisi lideri Mustafa Barguti, Al Sharq Forumu Başkanı Wadah Khanfar, Gazze'de görev yapan Doktor Glasgow Üniversitesi Rektörü Gassan Ebu Sitte, US Middle East Project Başkanı Daniel Levy, Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Grace Naledi Mandisa Pandor, İsrailli tarihçi Profesör Ilan Pappe gibi isimler katılacak.

Konferansta ayrıca Katar Müzeleri işbirliği ile Filistin arşiv materyallerini canlandıran dijital bir sergi de yer alacak.