DOINF5 Kongresi Sakarya'da Başlıyor - Son Dakika
DOINF5 Kongresi Sakarya'da Başlıyor

25.03.2026 11:14
Sakarya Üniversitesi, 27-29 Mart'ta Dental Enfeksiyonlar ve Ağız Mikrobiyotası Kongresi'ni düzenleyecek.

Sakarya Üniversitesi, 27-29 Mart'ta "5. Uluslararası Dental Oral Enfeksiyonlar (DOINF5) ve 4. Ağız Mikrobiyotası Kongresi"ne ev sahipliği yapacak.

Sakarya Üniversitesinden (SAÜ) yapılan açıklamaya göre, Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda "TÜBİTAK Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı" kapsamında desteklenen, Sağlık Bakanlığı, SAÜ ve Deneysel, Biyoteknolojik ve Stratejik Sağlık Araştırmaları Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilecek kongrenin ana temaları "Dental Enfeksiyonlar ve Yapay Zeka" ile "Fonksiyonel Ağız Mikrobiyotası" olarak belirlendi.

Etkinlikte diş hekimliğinde görülen oral ve dental enfeksiyonlar, akılcı antibiyotik kullanımı, diş kliniklerinde kullanılacak otoklav, sterilizasyon yöntemleri, antiseptik solüsyonlar, gargaralar ve ağız mikrobiyotasının klinik hastalıklarla ilişkisi bilimsel çerçevede ele alınacak.

Etkinlikte akılcı antibiyotik kullanımı ve diş hekimliği pratiğinde etkin sterilizasyon/dezenfeksiyon yöntemlerinin de konuşulacağı kongrede, dental hijyen ve gargaralar ile oral mikrobiyota konusunda bilgiler verilecek.

Kliniklerde sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerinin de tartışılacağı kongrede, ayrıca yapay zekanın dental enfeksiyonların azaltılması, enfeksiyon kontrolü ve sterilizasyon etkinliğinin değerlendirilmesindeki rolü değerlendirilecek.

Ağız mikrobiyotasının öneminin ve klinik hastalıklarla ilişkisinin ortaya konulması, toplum sağlığındaki önemine dikkat çekilerek bu konudaki çalışmaların tetiklenmesi amaçlanan kongrede, temel olarak, diş kayıplarının en büyük sebebi çürükler, ağız ve diş enfeksiyonlarıyla mücadele ve diş hekimliği pratiğinde ağız ve diş dental enfeksiyonların tedavisinde uygun antibiyotik seçimine dikkat çekilecek.

Yurt içi ve dışından uzman konuşmacıların konferans ve sunumlarla katılımcıları bilgilendireceği kongre kapsamında, mesleki gelişime yönelik uygulamalı kurslar gerçekleştirilecek, diş hekimliği öğrencilerine yönelik bildiri yarışması düzenlenecek.

Kaynak: AA

Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DOINF5 Kongresi Sakarya'da Başlıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: DOINF5 Kongresi Sakarya'da Başlıyor - Son Dakika
