DOKAP, Giresun'da 9 Proje İçin İmza Töreni Düzenledi - Son Dakika
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DOKAP, Giresun'da 9 Proje İçin İmza Töreni Düzenledi

DOKAP, Giresun\'da 9 Proje İçin İmza Töreni Düzenledi

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Giresun'da destekleyeceği 9 proje için imza töreni düzenledi. Toplantıya Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve diğer ilgili kurumların müdürleri katıldı. Projelerin bölgenin kalkınmasına ve vatandaşların refahına önemli katkılar sağlayacağı belirtildi.

14.05.2024 12:18
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Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın Giresun'da destekleyeceği 9 proje için imza töreni gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas ile ilgili kurumların müdürleri katıldı.

Serdengeçti, yaptığı konuşmada, Giresun'un kalkınması için büyük önem taşıyan projelerin değerinin 50 milyon lira olduğunu söyledi.

Tarım sektöründen eğitime, kırsal altyapıdan diğer alanlara kadar geniş bir yelpazede yer alan projelerin, bölgenin gelişimine ve vatandaşların refahına önemli katkılar sağlayacağına dikkati çeken Serdengeçti, "DOKAP, Giresun ve çevresinin gözbebeği bir kurum olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgenin kalkınmasına liderlik etmeye devam edecektir." dedi.

Serdengeçti, DOKAP Başkanı Gültekin'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Uygulanacak projelerin içerik ve faaliyetlerinin yer aldığı sunumun ardından proje protokolleri imzalandı.

Kaynak: AA

Doğu Karadeniz Projesi, Hakan Gültekin, Giresun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DOKAP, Giresun'da 9 Proje İçin İmza Töreni Düzenledi - Son Dakika

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