Doktor Çift, Farklı Şehirlerdeki Mesailerini Birbirlerine Destek Vererek Sürdürüyor

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Ecem Pınar Aydın ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli Utku Acar Aydın, farklı şehirlerdeki doktorluk mesailerini birbirlerine verdikleri destekle sürdürüyor.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan çift 2018'de Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladı.
Utku Acar Aydın bir süre önce mesleki tecrübesini artırmak amacıyla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışmaya başladı.
Kırklareli'nde yaşayan doktor çift, birbirine 60 kilometre uzaklıktaki komşu şehirlerde farklı hastanelerde çalışıyor.
Evde Sağlık Birimi sorumlusu doktor Ecem Pınar Aydın, AA muhabirine, küçük yaşta hayalini kurduğu doktorluk mesleğini 6 yıldır sürdürdüğünü söyledi.
Hastalarına hizmet etmekten çok mutlu olduğunu ifade eden Aydın, eşi ile aynı mesleği yapmanın kendisine ayrı bir heyecan ve mutluluk verdiğini belirtti.
Mesleği ile gurur duyduğunu anlatan Aydın, "Doktorluk gerçekten çok güzel ve kutsal bir meslek. Tabi ki zorlukları da var. Ailemizden önce, yeri geliyor, hastalarımız oluyor." dedi.
Aydın, eşi ile aynı mesleği yapmanın avantaj sağladığını belirterek, "Eşimle Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalıştık bir dönem. Eşim acil serviste ben ise evde sağlık biriminde çalışıyordum. Birbirimizle irtibat halindeydik. Ben hastalarımı muayene ettiğimde bulgular sonucunda acil tedavi ihtiyacı varsa hemen eşimi arıyordum. Hastalarımın tedavisinin kolaylıkla yapılmasını sağlıyordum. Bu da bana avantaj sağlıyordu." diye konuştu.
"Hastam iyileştiğinde çok mutlu oluyorum"
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisinde görevli doktor Utku Acar Aydın ise karşılaştığı zorluklara rağmen mesleğini severek yaptığını belirtti.
İnsanın sevdiği mesleği yapmasının önemli olduğunu ifade eden Aydın, yaşadıkları zorlukların üstesinden eşiyle birlikte geldiklerini belirtti.
İyileşen hasta sayısı ne kadar çoksa akşam eve o kadar mutlu gittiğini anlatan Aydın, "Eşimle yaklaşık 5 yıl aynı hastanede görev yaptık. Bir aydır ayrı hastanelerde çalışıyoruz aramızda sadece 60 kilometre mesafe var geçmişte olduğu gibi yine mesaimiz bittiğinde bilgi ve tecrübelerimizi birbirimizle paylaşıyoruz. İyileşen hasta sayımız çoksa evde mutlu bir hava oluyor, birbirimizi her konuda eşimle destekliyoruz" dedi.
Aydın, yeniden eşiyle aynı hastanede görev yapmayı istediğini dile getirdi.
Son Dakika › Güncel › Doktor Çift, Farklı Şehirlerdeki Mesailerini Birbirlerine Destek Vererek Sürdürüyor - Son Dakika
Sinema salonlarında bu hafta 8'i yerli, 11 film izleyiciyle buluşacak. Orlando Bloom'un başrolünde yer aldığı 'Adaletin Eli' aksiyon ve gerilim sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Diğer filmler arasında 'Nisan', 'Neandria', 'Mükemmel Aile', 'Aile Çıkmazı', 'Bana Beni Anlat', 'Sır', 'Gece Yüzüşü' ve 'Kara Cin Laneti' yer alıyor. Ayrıca 'Tay 2: Ebabil Takımı' ve 'Dedektif Conan: Siyah Demir Denizaltı' da haftanın animasyon filmleri olarak gösterime girecek.
Kırıkkale'de, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri son bir haftada 113 kullanıcıyı tespit ederek, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemini engelleme ve banka/kredi kartı kötüye kullanma gibi suçlarla ilgili işlem başlattı. 3 zanlı gözaltına alındı ve 70 vatandaş SİBERAY Projesi kapsamında bilgilendirildi.
Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yeni dönem için alacakları 5 yıllık vize sayesinde kentsel dönüşüm projelerine hızla devam edeceklerini açıkladı. Başkan Gültak, Çay Mahallesi'nde yapılan esnaf ziyaretinde projelerini anlattı ve halkın büyük memnuniyetini dile getirdi.
Cumhur İttifakı Zonguldak Belediye Başkan adayı ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Türkiye Taşkömürü Üzülmez Müessese Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti. Alan, çalışanlardan destek istedi ve madencilerle bir araya geldi.
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ta muhtemel kara saldırıları öncesinde bölgede mahsur kalan yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin önemli kısmını 'bölgenin merkezindeki insani adalara' yönlendirmeyi planladığını iddia etti. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Refah'taki sivillerin uluslararası aktörlerle koordineli biçimde belirlenmiş bölgelere taşınmasının, ordunun, öngörülen 'kara operasyonuna' yönelik hazırlıklarının önemli parçası olduğunu savundu.
Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, ekmek ve simit fiyatlarının tespitinde yeni dönemde tüketici örgütlerinin temsilcisini talep etti. Bakal, yönetmelikte yapılacak düzenlemeyle tüketici örgütü temsilcisinin bulunmasının daha sağlıklı karar alınmasına katkı sağlayacağını belirtti.
Erzurum'da coğrafya öğretmeni kıskançlık yüzünden tartıştığı eşi ve araya giren kızını bıçaklayarak öldürdü. Kıskançlık tartışması cinayetle sonuçlandı. Zanlı polis tarafından yakalandı ve sorgusu devam ediyor.
Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde 'Roman Kültür Evi' projesinin hayata geçirileceğini bildirdi. Proje, Roman vatandaşların sosyalleşebileceği, kafe, kütüphane ve etkinlik alanlarına sahip bir merkez olacak.
Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde bir inşaat alanında çalışan işçi, üzerine düşen beton blok sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı işçi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumu ciddiyetini koruyor.
Aden Koleji Lina İlkokulu öğrencileri, Hayat Bilgisi dersinde 'Ülkemizin Yönetim Birimleri' konusunu işleyen öğretmenleri Serpil Işıldak ile birlikte Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Vali Soytürk, öğrencilere devlet yönetimi ve devlet teşkilatlanması hakkında tecrübelerini aktardı. Öğrencilerin sorularını cevaplayan Vali Soytürk, onlara ülkelerinin geleceği olduklarını ve derslerine iyi çalışmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrenci topluluklarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, topluluk koordinatörlerinin görev ve sorumlulukları, danışmanlık faaliyetleri, etkinlik planlaması ve problemlerin çözüm süreci gibi konular ele alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?