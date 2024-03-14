Doktor Çift, Farklı Şehirlerdeki Mesailerini Birbirlerine Destek Vererek Sürdürüyor

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Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Ecem Pınar Aydın ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli Utku Acar Aydın, farklı şehirlerdeki doktorluk mesailerini birbirlerine verdikleri destekle sürdürüyor.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan çift 2018'de Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladı.

Utku Acar Aydın bir süre önce mesleki tecrübesini artırmak amacıyla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışmaya başladı.

Kırklareli'nde yaşayan doktor çift, birbirine 60 kilometre uzaklıktaki komşu şehirlerde farklı hastanelerde çalışıyor.

Evde Sağlık Birimi sorumlusu doktor Ecem Pınar Aydın, AA muhabirine, küçük yaşta hayalini kurduğu doktorluk mesleğini 6 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Hastalarına hizmet etmekten çok mutlu olduğunu ifade eden Aydın, eşi ile aynı mesleği yapmanın kendisine ayrı bir heyecan ve mutluluk verdiğini belirtti.

Mesleği ile gurur duyduğunu anlatan Aydın, "Doktorluk gerçekten çok güzel ve kutsal bir meslek. Tabi ki zorlukları da var. Ailemizden önce, yeri geliyor, hastalarımız oluyor." dedi.

Aydın, eşi ile aynı mesleği yapmanın avantaj sağladığını belirterek, "Eşimle Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalıştık bir dönem. Eşim acil serviste ben ise evde sağlık biriminde çalışıyordum. Birbirimizle irtibat halindeydik. Ben hastalarımı muayene ettiğimde bulgular sonucunda acil tedavi ihtiyacı varsa hemen eşimi arıyordum. Hastalarımın tedavisinin kolaylıkla yapılmasını sağlıyordum. Bu da bana avantaj sağlıyordu." diye konuştu.

"Hastam iyileştiğinde çok mutlu oluyorum"

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisinde görevli doktor Utku Acar Aydın ise karşılaştığı zorluklara rağmen mesleğini severek yaptığını belirtti.

İnsanın sevdiği mesleği yapmasının önemli olduğunu ifade eden Aydın, yaşadıkları zorlukların üstesinden eşiyle birlikte geldiklerini belirtti.

İyileşen hasta sayısı ne kadar çoksa akşam eve o kadar mutlu gittiğini anlatan Aydın, "Eşimle yaklaşık 5 yıl aynı hastanede görev yaptık. Bir aydır ayrı hastanelerde çalışıyoruz aramızda sadece 60 kilometre mesafe var geçmişte olduğu gibi yine mesaimiz bittiğinde bilgi ve tecrübelerimizi birbirimizle paylaşıyoruz. İyileşen hasta sayımız çoksa evde mutlu bir hava oluyor, birbirimizi her konuda eşimle destekliyoruz" dedi.

Aydın, yeniden eşiyle aynı hastanede görev yapmayı istediğini dile getirdi.