Doktora Saldırı: Sağlık Durumu İyi - Son Dakika
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Doktora Saldırı: Sağlık Durumu İyi

Niğde'de bir doktora bıçaklı saldırı gerçekleşti, zanlı gözaltına alındı. Sağlık durumu iyi.

04.03.2025 20:00
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(ANKARA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir doktora yönelik saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucu doktor yaralanırken, olay yerine hızla intikal eden kolluk kuvvetleri zanlıyı gözaltına aldı.

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yaralanan doktorun sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin hastanede sürdüğü bildirildi. Bakanlık, sürecin yakından takip edileceğini vurguladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bakan Memişoğlu:  Adli sürecin bizzat takipçisi olacağız

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün uğradığı saldırı sonucu yaralanan kıymetli meslektaşım Burak Yürük'e acil şifalar diliyorum. Kendileriyle görüşerek geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Çok şükür, sağlık durumu iyi. Sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddetin karşısındayız. Adli sürecin bizzat takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

TTB:  Başka bir sağlık sistemi, şiddetsiz bir sağlık ortamı mümkün

Türk Tabipleri Birliği, doktora yönelik gerçekleşen saldırıyı kınadı. Birliğin sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli meslektaşımızın daha önce ameliyat ettiği hastası tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını üzülerek öğrendik. Saldırıyı kınıyor, meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz. Biliyoruz ki, hekimler ve sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınlarını karşı karşıya getiren sağlık sistemi, şiddet olaylarının başlıca nedenlerinden biridir. Sağlık sisteminin kamucu-toplumcu bir anlayış ile yeniden düzenlenmesi gerektiği açıktır.  TTB olarak hazırladığımız kanun teklifi önerimiz TBMM gündemine alınarak yasalaştırılmalı ve bir an önce sağlık ortamlarında önleyici tedbirler hayata geçirilmelidir. Başka bir sağlık sistemi, şiddetsiz bir sağlık ortamı mümkün."

Kaynak: ANKA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güvenlik, Politika, Sağlık, Güncel, Hukuk, Niğde, Son Dakika

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