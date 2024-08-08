Doktorlar Batman\'da Mıntıka Temizliği Yaptı

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Doktorlar bu kez mıntıka temizliği için eldiven giydi

BATMAN - Batman'da gittikleri doğa harikası piknik alanını çöpler içinde gören 30 doktor, ellerine eldivenleri geçirerek temizlik yaptı.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı yaklaşık bin metre rakımda bulunan ve su arklarıyla 1800'lü yıllardan günümüze kadar gelen Kınalı köy doğasıyla ziyaretçileri ağırlıyor. Batman'daki hastanelerde görev yapan 30 doktor piknik yapmak için Kınalı köyüne gitti. Buradaki doğal ortamları çöp içerisinde gören doktorlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Her zaman ameliyat için giydikleri eldivenleri bu kez temizlik yapmak için giyen doktorlar başta oturma alanları olmak üzere dere yatağı ve tüm çevreyi soğuk suya düşmelerine aldırış etmeden temizlik yaptı.

Çuval çuval çöp toplayarak ortamı temizleyen doktorlar temizlik sonrası cam gibi olan suda yüzdü, sonra da halay çekti.

"Bütün doktor arkadaşlarımızla birlikte temizledik"

Doktorlardan Habip Yenidoğan bölgenin adeta cennetten bir köşe olduğunu ancak ne yazık ki çöpten geçilmediğini söyledi. Herkesi duyarlı olmaya davet eden Doktor Yenidoğan, "Batman'dan 30 arkadaş Sason ilçesine bağlı Kınalı köy mesire alanına geldik. Güzel bir gün geçirmek için geldik aslında ama buraya geldikten sonra buradaki çevre kirliliğini gördük. Bu doğa harikası yere duyarsız kalamadık ve bütün doktor ve müzisyen arkadaşlarımızla birlikte temizledik. Umarız bundan sonra da sürekli temiz kalır" dedi.

"Bu doğa harikası yeri mahvettiklerini gördük"

Doktor arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmaya gelen Türkçe öğretmeni Robin Çalışkan ise gördüğü manzara karşısında şaşkına döndüğünü söyledi. Piknikçilere çağrıda bulunan Çalışkan şunları söyledi:

"Batman'ın sıcağından uzaklaşıp Sason'un Kınalı köyü mesire alanına piknik yapmaya geldik. Gerçekten suyu, havası tertemiz ve ağaçlık bir alan ama maalesef buraya gelen piknikçiler çöplerini her tarafa atmış ve bu doğa harikası yeri mahvettiklerini gördük. Etrafımızı temiz bırakmak, çöplerimizi toplayıp kendimizle geri götürmek en büyük görgü kurallarından birisidir. Bizler toplumumuzu çöplerini etrafa atmamaya ve çöplerini toplamaya davet ediyoruz. Aynı zamanda belediyeden de bu gibi mesire alanlarına çöp konteynerleri bırakmaya ve diğer ihtiyaçlar için tesisler kurmaya davet ediyoruz. Çünkü Batman'ın sıcağından kaçıp hepimizin kullandığı bu güzel alanların temiz olması bizler için çok önemli".

"Lütfen buraları kirletmeyin"

Sosyolog Sultan Kızılçınar ise "Çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz, yeşili var, doğası var, suyu var o kadar güzel ki her fırsatta, tatilde buraya geliyoruz ama ne yazık ki her yer çöp. Buraları çöp içerisinde görmek istemiyoruz. Lütfen buraları kirletmeyin. Buraya eğlenmeye, neşelenmeye geliyoruz" diye konuştu.

Doktorlardan Yağmur Erdem de doğada birçok canlının yaşadığını söyledi. Erdem, "Böylesi doğal güzelliklerin insanların düşüncesizliği yüzünden bu hale gelmesi gerçekten çok üzücü. İnsanlarımız en azından belli bir seviyeye kadar kendini geliştirebilmeli. İnsanlar kendi kullandıkları yaşam alanlarını bu kadar kirletmemeli, bu hale getirmemeli. Bu hayatı günübirlik yaşamıyoruz, buraları günübirlik kullanmıyoruz. Buralar bizden sonraki insanlar için de temiz kalmalı. Gerçekten bu manzara çok üzücü ama belli ki herkesi üzmüyor bu manzara. Lütfen buraları temiz kullanalım. Çünkü buraları sadece bizler kullanmıyoruz. Burada her çeşit canlı yaşıyor. Lütfen onların doğasını kirletmeyelim" şeklinde konuştu.