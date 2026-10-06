Dokuz sanatçının Şile çalıştayı ürünü Kıyı Hafızası sergisi Kadıköy'de açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dokuz sanatçının Şile çalıştayı ürünü Kıyı Hafızası sergisi Kadıköy'de açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dokuz sanatçının Şile çalıştayı ürünü Kıyı Hafızası sergisi Kadıköy\'de açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dokuz sanatçının Şile'de yedi gün süren misafir sanatçı programında ürettiği işler ve önceki çalışmalarından oluşan “Kıyı Hafızası” sergisi, Kadıköy Suadiye'deki Decollage Art Space'te açıldı. Sergi, 15 Kasım'a kadar her gün 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Dokuz sanatçının Şile'de gerçekleştirdiği misafir sanatçı programı sürecinde ürettikleri çalışmaları bir araya getiren "Kıyı Hafızası" sergisi, Decollage Art Space'te ziyarete açıldı.

Sergide Zahit Büyükişleyen, Özlem Üner, Serap Atala, Atilla Atala, Devabil Kara, Veysel Günay, Fevzi Karakoç, Yalçın Gökçebağ ve Resul Aytemür'ün program sürecinde hayata geçirdikleri üretimlerin yanı sıra önceki dönem çalışmaları da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilen basın ön izlemesinin ardından açılışı yapılan sergi, mekanın, şehir ritminin ve insan ilişkilerinin sanatsal üretim deneyimini nasıl dönüştürdüğünü inceliyor.

Sergi açılışında konuşan sanatçı Yalçın Gökçebağ, "Bu tarz çalıştaylar sanatçılar için arkadaşlık, dostluk ve yenilikler açısından yararlı oluyor. Hepimiz genelde atölyelerimize kapanıyoruz ve üretiyoruz. Fakat arkadaşlarla birlikte olduğumuzda daha verimli oluyoruz. Sanki öğrencilik yıllarımıza gitmiş gibi hissettiriyor." dedi.

Sanatçı Fevzi Karakoç, Şile'deki çalıştayda toplanan ekibin sanat yönelimleri açısından tamamen farklı olduğunu aktararak, "Bu ekip hiçbir zaman aynı tarzda, aynı şekilde resim yapan bir grup değil. Dışavurumları tamamen farklı. Fakat bir araya geldiğimizde konuşabileceğimiz ortak fikirlerimiz oluyor. Bu yönüyle de bir beyin fırtınası veya ruhen boşalma hissiyle atölyeden çıkmak insanı geliştiriyor." değerlendirmesini yaptı.

"Her sanatçının kendi dili ve aktarma biçimi var"

Devabil Kara, sanat yapıtının bir eylem ve süreç birlikteliğinden doğduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Her sanatçının kendi dili ve aktarma biçimi var. Boya kullanış biçiminden konuyu ele alışına kadar her şey farklı olduğu için diyalog da orada başlıyor. Birlikte üretmenin keyfi ancak çalıştaylarda ortaya çıkıyor. Sanatçılar olarak mekanda bir iz bırakmaya gayret ettik. Nesnenin kendisi kadar bıraktığı izin de önemli olduğuna inanıyorum. Umarım bu mekanda o izlerin olgunlaşıp gelişmesini sağlayabiliriz."

Veysel Günay, çalıştayların yalnızca fiziki bir mekanı değil, üretim atmosferini ve yaklaşımını paylaşmak anlamına geldiğine işaret ederek, "Son yıllarda grup olarak bir arada çalışmak ülkemizde yaygınlaştı. Şile'deki çalıştayda daha önce de birlikte çalıştığımız dostlarımızla bir aradaydık. Karadenizli olmam dolayısıyla gittiğim yer bana adeta köyüme gitmişim hissi verdi ve kendi köyümün hissiyle çalıştım. Paylaştıklarımızla ve tartıştıklarımızla her açıdan olumlu bir hafta geçirdik." diye konuştu.

Zahit Büyükişleyen, kavramsal çerçevenin doğrudan bir manzara tasvirinden öte hafızaya dayandığını belirterek, "Konsept 'Kıyı Hafızası'ydı, kimse bize 'Şile resmi yapın' demedi. Kıyı deyince insanın belleğinde mutlaka bir kıyı tortusu, bir birikim canlanıyor. Bu kıyı bazen coğrafi bir kıyıdır, bazen de insanın iç dünyasından gelen duyguların yansımasıdır. Kendi resmimde sadece anlardan doğan hafıza kurgusuyla, kıyı hafızasının çakıştığını hissederek çalıştım." dedi.

Şile'nin Karadeniz kıyısında yedi gün süren misafir sanatçı programı, sanatçıların mevcut pratiklerini çevreleyen ortamı değiştirerek kıyıyı resmedilecek bir manzaradan ziyade üzerine üretim yapılacak yeni bir zemin olarak konumlandırıyor.

Mekan, algı ve hafıza arasındaki bağı ele alan sergi, kıyı şeridinin değişken yapısı ile insan algısının benzerliğinden yola çıkarak Şile'nin doğrudan belgelenmesinden öte, "kıyı hafızası" kavramını yansıtmayı amaçlıyor.

"Kıyı Hafızası" sergisi, 15 Kasım'a kadar Kadıköy Suadiye'de yer alan Decollage Art Space'te her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
Kültür SanatEtkinlikSuadiyeKadıköyMisafirGüncelKültürSanatŞileSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
İstifa mı edecek Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva’da aldı İstifa mı edecek? Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva'da aldı
Kılıçdaroğlu’ndan “Fatma Betül Sayan Kaya“ yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış Kılıçdaroğlu'ndan "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
Galatasaray’da Barış Alper ile görüşmeler başlıyor Galatasaray'da Barış Alper ile görüşmeler başlıyor
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu
Emirhan Topçu’nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı Emirhan Topçu'nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
Rusya’nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu Rusya'nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
22:47
Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu Süper Lig’de bileği bükülmeyen tek takım oldular
Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu! Süper Lig'de bileği bükülmeyen tek takım oldular
21:55
İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı’nın son görüntüleri
İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı'nın son görüntüleri
21:49
Milli takımdan emekli mi oldu Ronaldo suskunluğunu bozdu
Milli takımdan emekli mi oldu? Ronaldo suskunluğunu bozdu
21:49
Tutuklanan 5 CHP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan 5 CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
21:30
Ahmet Çakar’ın A Milli Takım için 20 gün önce söyledikleri tek tek doğru çıktı
Ahmet Çakar'ın A Milli Takım için 20 gün önce söyledikleri tek tek doğru çıktı
20:51
Görülmemiş karar: Başkan, kendi federasyonuna kayyum olarak atandı
Görülmemiş karar: Başkan, kendi federasyonuna kayyum olarak atandı
20:36
Devran döndü Türkiye’ye yaptırım uygulayan Kanada İHA’lara talip
Devran döndü! Türkiye'ye yaptırım uygulayan Kanada İHA'lara talip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 23:16:08. #.0.3#
SON DAKİKA: Dokuz sanatçının Şile çalıştayı ürünü Kıyı Hafızası sergisi Kadıköy'de açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei