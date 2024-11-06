Dolandırıcı Firari Yakalandı

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Kayseri'de hakkında 13 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan 8 ilde aranan ve hakkında kesinleşmiş 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan E.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda E.Ö yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.