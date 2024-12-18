Dolandırıcı Serbest Bırakıldı

Güncel

Denizli'nin Tavas ilçesinde, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Yahşiler Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki R.F. jandarmaya başvurarak, kendini üsteğmen olarak tanıtan M.D'nin (30) sahte olduğunu öne sürdüğü 59 bin 600 lirasını aldığını söyledi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şikayet üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli M.D, Aydın'da saklandığı evde yakalandı. Evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve bir miktar para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.