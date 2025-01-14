Dolandırıcı V.T. Yakalandı

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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu, hakkında kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişilerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.T'yi gözaltına aldı.