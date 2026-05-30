Dolandırıcı Yakalandı: 38 Yıl Hapis Cezası Var

30.05.2026 20:06
Malatya'da 23 dolandırıcılıktan aranan Y.K. yakalandı, 38 yıl hapis ve 119 bin lira ceza var.

Malatya'da 23 farklı dolandırıcılık suçundan 38 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 119 bin 980 lira para cezası ile arandığı tespit edilen hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araç sürücüsü Y.K'nin başkasına ait sürücü belgesi ibraz ettiğini belirledi.

Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 23 farklı dolandırıcılık suçundan 38 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 119 bin 980 lira para cezası ile arandığını tespit etti.

Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Yorumu size bırakıyoruz! Tepkiler çığ gibi
Dev finale damga vuran olay! Yere oturup telefonları açtılar
Özgü Özel'in yanınsa saf tutan milletvekilleri belli oldu
Kanye West konseri İstanbul'u kilitledi, metrolarda adım atacak yer kalmadı
Özgür Özel'in mitingine katılamayan CHP'li belediye başkanı, kendi maketini yolladı
Kılıçdaroğlu, "Hain" sloganlarına kendisini Atatürk'e benzeterek yanıt verdi
