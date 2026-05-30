Dolandırıcı Yakalandı: 38 Yıl Hapis Cezası Var

Malatya'da 23 farklı dolandırıcılık suçundan 38 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 119 bin 980 lira para cezası ile arandığı tespit edilen hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araç sürücüsü Y.K'nin başkasına ait sürücü belgesi ibraz ettiğini belirledi.

Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 23 farklı dolandırıcılık suçundan 38 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 119 bin 980 lira para cezası ile arandığını tespit etti.

Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.