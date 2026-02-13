Dolandırıcılara Hat Temin Eden 6 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dolandırıcılara Hat Temin Eden 6 Kişi Tutuklandı

13.02.2026 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum merkezli operasyonda dolandırıcılara GSM hattı temin eden 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişilere GSM hattı temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak aradıkları vatandaşların banka hesaplarına para yatırmalarını sağlayan dolandırıcılara hat temin ettikleri iddiasıyla Çorum, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan A.A, S.T, Y.T, O.D, M.A, R.T. ve F.F.İ'nin Çorum Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Polis ekiplerince adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.T. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüphelilerin polis ekiplerince gözaltına alındıkları anlar, polis kamerasınca kaydedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak aradıkları vatandaşların banka hesaplarına para yatırmalarını sağlayan dolandırıcılara hat temin ettiği belirlenen 7 şüpheli, Çorum merkezli Diyarbakır ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda dün gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin dolandırıcılara yaklaşık 800 farklı GSM hattı temin ettiği, bu hatlar aracılığıyla 48 ilde yapılan 160 dolandırıcılık olayında yaklaşık 139 milyon lira haksız kazanç elde edildiği tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Güncel, Çorum, Gsm, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolandırıcılara Hat Temin Eden 6 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
Bakan Gürlek’ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Zeydan Karalar’ın tahliyesine yapılan itiraz için karar verildi Zeydan Karalar'ın tahliyesine yapılan itiraz için karar verildi

18:20
Zeki Çelik’e İtalya’dan 2 dev talip
Zeki Çelik'e İtalya'dan 2 dev talip
18:11
CHP’den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
CHP'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
17:52
İsrail Başbakanı Netanyahu ’ölüm listesi’nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
17:34
Derbi öncesi flaş karar Sadettin Saran futbolculara duyurdu
Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu
16:50
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 18:45:36. #7.11#
SON DAKİKA: Dolandırıcılara Hat Temin Eden 6 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.