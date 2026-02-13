Dolandırıcılara Hat Temin Eden 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Dolandırıcılara Hat Temin Eden 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Dolandırıcılara Hat Temin Eden 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
13.02.2026 09:48
Çorum merkezli operasyonda, dolandırıcılara GSM hattı temin eden 7 kişi gözaltına alındı.

Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişilere GSM hattı temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak aradıkları vatandaşların banka hesaplarına para yatırmalarını sağlayan dolandırıcılara hat temin ettikleri iddiasıyla Çorum, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan A.A, S.T, Y.T, O.D, M.A, R.T. ve F.F.İ'nin Çorum Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, Çorum Adalet Sarayı'na çıkarıldığı sırada polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak aradıkları vatandaşların banka hesaplarına para yatırmalarını sağlayan dolandırıcılara hat temin ettiği belirlenen 7 şüpheli, Çorum merkezli Diyarbakır ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda dün gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin dolandırıcılara yaklaşık 800 farklı GSM hattı temin ettiği, bu hatlar aracılığıyla 48 ilde yapılan 160 dolandırıcılık olayında yaklaşık 139 milyon lira haksız kazanç elde edildiği tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dolandırıcılara Hat Temin Eden 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Dolandırıcılara Hat Temin Eden 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
