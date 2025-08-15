Dolandırıcılara Operasyon: 10 Hükümlü Yakalandı

Bartın merkezli yürütülen çalışmada haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü Sakarya ve İstanbul'da yakalandı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İl Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Sakarya ve İstanbul'da çalışma gerçekleştirdi.

Söz konusu iki ilde "dolandırıcılık" suçlarından 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.S.Ç, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.İ.A, 7 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A, 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.S. ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan T.A. yakalandı.

"Hırsızlık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ç, "kasten öldürme" suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan G.T, "tehdit, hakaret ve mermi bulundurma" suçlarından 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.G. ile "dolandırıcılık" suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.C. gözaltına alındı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.