Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

Çanakkale'de suç örgütü kurarak dolandırıcılık yapan 10 şüpheli ikinci operasyonla gözaltına alındı.

07.11.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde suç örgütü kurarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 10 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci operasyonda 10 zanlı yakalandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul'dan gelerek ilçe kırsalındaki bir termal tesise yerleşen Mustafa Ç'nin, insanların dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle bu kişilere gayrimenkullerini sattırdığı ve kredi çektirerek maddi kazanç sağladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma genişletildi.

Başsavcılık koordinesinde çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikinci kez operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, suç örgütünün üyesi oldukları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, Çanakkale Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilere yönelik 8 Ekim'de düzenlenen ilk operasyonda 16 şüpheli yakalanmış, aralarında Mustafa Ç'nin de bulunduğu 10 zanlı "çıkar amaçlı suç örgütü kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Operasyon, İstanbul, Bayramiç, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:31 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma
00:49 Erdoğan, Trump ile görüştü İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj Erdoğan, Trump ile görüştü! İşte yeni dönemle ilgili dikkat çeken mesaj
23:36 Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu
23:34 Almanya’da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı Almanya'da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı
23:21 Harris mağlubiyeti kabullendi: Trump’a tebrik telefonu Harris mağlubiyeti kabullendi: Trump'a tebrik telefonu
23:08 Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi
23:02 Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
22:52 Özel’den İBB’ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık
22:47 Galatasaray’ın Victor Osimhen’in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı
22:34 Batman’da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi. Batman'da PKK sempatizanları ortalığı savaş alanına çevirdi.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 17:35:12. #1.11#
SON DAKİKA: Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.