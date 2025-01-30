Dolandırıcılık Operasyonu: 2 Tutuklama

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Antalya merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte tatil reklamı verilerek bazı vatandaşların dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Antalya merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 14 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.