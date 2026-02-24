Dolandırıcılık Uyarısı! - Son Dakika
Dolandırıcılık Uyarısı!

Dolandırıcılık Uyarısı!
24.02.2026 12:41
DMM, sahte yatırım sitelerine karşı uyarıda bulundu, dolandırıcılığa itibar edilmemesini istedi.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), haber sitesi görünümü verilerek 'devlet destekli yatırım programı', 'yüksek kazanç' veya 'ek gelir fırsatı' başlıklarıyla paylaşılan site ve içeriklerin dolandırıcılık girişimi olduğunu açıkladı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Haber sitesi görünümü verilerek 'devlet destekli yatırım programı', 'yüksek kazanç' veya 'ek gelir fırsatı' başlıklarıyla paylaşılan site ve içerikler dolandırıcılık girişimidir. Hiçbir kamu kurumu adına internet üzerinden yatırım toplama veya garanti kazanç vaadiyle bir program yürütülmemektedir. Resmi kurum adları, devlet büyüklerine ait görüntüler ile basın kuruluşlarının logo ve tasarımları kullanılarak oluşturulan bu tür sahte içeriklere itibar edilmemesi, herhangi bir kişisel ve finansal bilginin paylaşılmaması önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: DHA

