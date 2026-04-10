Dolandırıcıya 5 Yıl 10 Ay Hapis Ceza

10.04.2026 11:13
Ağrı'da dolandırıcılık davasında sanığa 5 yıl 10 ay hapis ve 1.6 milyon lira ceza verildi.

Ağrı'da görülen "telefon dolandırıcılığı" davasında, mağdurun 774 bin lira gönderdiği IBAN'ın sahibine 5 yıl 10 ay hapis ve 1 milyon 666 bin 600 lira para cezası verildi.

Ağrı'da yaşayan A.R.B. geçen yıl 17 Mart'ta, cep telefonunda kendisini "başkomiser" olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldığını belirterek, şikayette bulundu.

Dilekçesinde, arayan kişinin, "kimlik bilgilerinin suç çetesinin eline geçtiğini ve banka hesaplarından yurt dışına para transferi yapıldığını" söylediğini belirten A.R.B, Mertcan Ç. adlı kişinin banka hesabına 774 bin lira gönderilmesini isteyen kişinin, açıklama bölümüne de "hayvan bedeli" yazılmasını istediğini kaydetti.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, paranın gönderildiği IBAN'ın sahibi Mertcan Ç'nin adresi tespit edilerek, şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında "dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açılan sanık Mertcan Ç, tutuklandı.

Ağrı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında sanık, banka hesabını, iş yerinden tanıdığı kişiler aracılığıyla üçüncü şahıslara verdiğini, bunun karşılığında kendisine para verileceğinin söylendiğini savundu.

Dolandırıcılık kastıyla hareket etmediğini öne süren sanık, "Arkadaş kurbanı oldum... İki arkadaşım hesaplarında bloke olduğunu söyledi. Müşteki tarafından yatırılan parayı ben almadım. Hesaplarımı ve telefonumu vermem karşılığında herhangi bir menfaat sağlamadım, bana para vermediler. Zararı karşılama durumum yok, suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti ise kararında, kişiye özel banka hesap bilgilerinin hukuki bir gerekçe olmaksızın üçüncü kişilere kullandırılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtti.

Sanığın çelişkili ve inkar yönlü savunmalarının kendisini olası cezadan kurtarmaya yönelik olduğu vurgulanan kararda, "Hesabın kullanımını bilerek başkasına terk eden sanık, bunun karşılığı bir menfaat temin etse ya da etmese dahi diğer failin eylemine doğrudan iştirak edeceği kanaatine varılmıştır. " değerlendirmesinde bulunuldu.

Mahkeme, "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanığın, 5 yıl 10 ay hapis ile 1 milyon 666 bin 600 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti
Ali Babacan: Türkiye’nin önünü açacak adım erken genel seçimdir Ali Babacan: Türkiye'nin önünü açacak adım erken genel seçimdir
Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı

12:01
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
11:52
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
11:46
Zincir marketleri affetmediler: “Darısı tüm Türkiye’nin başına“ dedirten olay
Zincir marketleri affetmediler: "Darısı tüm Türkiye'nin başına" dedirten olay
11:29
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı Hemen talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
11:17
Altında fırtına öncesi sessizlik Gözler açıklanacak veriye çevrildi
Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veriye çevrildi
