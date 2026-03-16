Dolandırıcıya 5 Yıl Hapis Cezası
Dolandırıcıya 5 Yıl Hapis Cezası

16.03.2026 18:00
Adana'da internet dolandırıcılığı yapan sanığa 5 yıl hapis ve 78 bin 700 lira ceza verildi.

Adana'da, internet üzerinden elbise satışı ilanıyla bir kişiyi 29 bin 875 lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 5 yıl hapis ve 78 bin 700 lira para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık B.A. ve müşteki E.Ç. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, müşteki E.Ç'nin internet sitesinde elbise ilanını görüp tanıştığı sanık B.A'nın, kendi banka hesabına 29 bin 875 lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

Savcı, müşteki kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın E.Ç. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan hakkında soruşturmalar bulunduğunu ifade ederek, B.A'nın "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Müşteki E.Ç. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanığı 5 yıl hapis ve 78 bin 700 lira para cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki çocuk, babası ve ağabeyini öldürüp babaannesini yaraladı 15 yaşındaki çocuk, babası ve ağabeyini öldürüp babaannesini yaraladı
Sörloth için 35 milyon euroluk dev teklif Sörloth için 35 milyon euroluk dev teklif
Görüntüler korkunç Mardin’i sel vurdu Görüntüler korkunç! Mardin'i sel vurdu
İran’dan günlerdir vurduğu Körfez ülkelerine çağrı: Tek çözüm birlik İran'dan günlerdir vurduğu Körfez ülkelerine çağrı: Tek çözüm birlik
Liverpool, Galatasaray maçı öncesi son dakikada takıldı Liverpool, Galatasaray maçı öncesi son dakikada takıldı
Katy Perry, klip çekiminde alevler içinde kaldı Katy Perry, klip çekiminde alevler içinde kaldı

18:04
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
17:57
İran’dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı
İran'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı
17:48
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı’nın tabutunun başında dua etti
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı'nın tabutunun başında dua etti
16:51
Görüntüler İngiltere’den İran’ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
Görüntüler İngiltere'den! İran'ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
16:01
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş Görüntülerdeki detaya dikkat
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
16:01
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
