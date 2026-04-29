Dolar artışı firmaların yükünü katlıyor

Türkiye'de döviz kurunun artması gerektiğini savunan bir kesim var. Ancak bu görüş, özel sektörün net döviz pozisyon açığının 200,3 milyar dolar olduğu gerçeğini ihmal ediyor. Dolar 1 lira artsa firmaların yükü 200 milyar lira, 10 lira artsa 2 trilyon lira, 30 lira artsa 6 trilyon lira artar. Kısa vadede ise 4,6 milyar dolar fazla var, ancak bu fazla hızla azalıyor. Varlıkların %80'i kısa vadeli, yükümlülüklerin ise %37'si kısa vadeli.