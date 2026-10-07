DOLUNAY Projesi'yle dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakikada müdahale hedefleniyor - Son Dakika
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DOLUNAY Projesi'yle dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakikada müdahale hedefleniyor

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, DOLUNAY Projesi ile dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakikada müdahale hedeflendiğini açıkladı. Yapay zeka destekli analizlerle şüpheli para hareketleri takip edilecek, savcılık, Emniyet, Jandarma, MASAK ve bankacılık sistemi eş güdümle çalışacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, DOLUNAY Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, milletin helal kazancına ve alın terine göz diken "haramilere" asla göz açtırmayacaklarını belirtti.

Vatandaşların emeğini korumak, mağduriyetlerin büyümeden önüne geçmek ve suçluları en kısa sürede adalete teslim etmek için mücadelelerini her geçen gün daha da güçlendirdiklerine dikkati çeken Çiftçi, paylaşımında şunları kaydetti:

"DOLUNAY Projesi ile dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içinde müdahale etmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka destekli analizlerle şüpheli para hareketlerini ve dijital izleri anlık takip ederek paranın farklı hesaplara ya da kripto varlıklara aktarılmasını engellemeye odaklanacağız. Bu hızlı müdahalenin etkili biçimde yürütülmesi için savcılık, Emniyet, Jandarma, MASAK ve bankacılık sistemi eş güdüm içinde çalışacak."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: DOLUNAY Projesi'yle dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakikada müdahale hedefleniyor - Son Dakika
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