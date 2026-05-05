Domaniç Dağı\'nda Kar Yağışı

Kütahya'da kar yağışının etkili olduğu Domaniç Dağı dronla görüntülendi.

Kütahya'nın Domaniç ve Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki Domaniç Dağı'nda 2 Mayıs'tan itibaren kar etkili oldu.

Karayolları ekipleri, araçların ilerlemekte güçlük çektiği 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi başta olmak üzere birçok noktada kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Beyaz örtüyle kaplanan Domaniç Dağı dronla görüntülendi.